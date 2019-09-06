Палата лордов одобрила проект закона об отсрочке Brexit

Палата лордов Британии одобрила проект закона об отсрочке выхода страны из состава Европейского союза.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию из британского парламента.

В среду депутаты британского парламента одобрили в третьем чтении законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. После этого премьер Борис Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября, но парламент не поддержал это предложение.