Парламент Британии отклонил предложение Джонсона по досрочным выборам

Палата общин британского парламента не поддержала предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.

Для проведения выборов необходима поддержка двух третей от общего числа депутатов, то есть 434 парламентариев. За проведение выборов проголосовали всего 298 депутатов, против – 56, передает РИА «Новости».

Напомним, правительство Бориса Джонсона заявляет, что Brexit в октябре состоится в любом случае. Многие парламентарии выступают против этого.

В среду депутаты британского парламента одобрили в третьем чтении законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. После этого Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.