Губернатор рассказал о работе властей после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, как строилась работа властей региона после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году.

Цивилев рассказал, что были созданы три основных направления работы администрации региона, передает RT.

«Первое направление – это обязательно помочь тем людям и их родственникам, которые стали участниками этой ужасной трагедии. Мы должны были сделать все от нас зависящее, чтобы облегчить боль от этой ситуации. Мы постоянно этим занимаемся. Я сам лично занимаюсь родственниками погибших. Я регулярно с ними встречаюсь. Помимо того, что за каждым родственником закреплен наш сотрудник соцслужбы, встречаются мои заместители», – рассказал он.

Второе направление – это работа над пожарной безопасностью в местах массового скопления людей. В частности, в регионе была проведена реформа МЧС.

«Мы должны были еще сделать так, чтобы наши дети умели сами себя защищать и защищать своих друзей и знакомых. Отдельные курсы готовили детей по этой программе. Появился свой знак – «Готов к спасению жизни». Ребенку, который сдал на этот знак, мы в официальной обстановке вручаем его. Это очень серьезная программа, по которой ребенок знает, как ему действовать в той или иной ситуации. Что он должен прежде всего предпринять, как ему выйти из этой опасной зоны», – рассказал губернатор.

Кроме того, власти должны были решить, что будет находиться на месте ТРЦ «Зимняя вишня».

В результате общественных обсуждений власти региона приняли решение создать на этом месте парк. Народным голосованием было решено дать ему название «Парк ангелов».

«Я поставил задачу, чтобы на этой территории, где-то 1,8 га, была собрана вся природа Кузбасса. У нас же есть и горы, есть и равнины, есть и водопады, и холмы, и леса. Чтобы, заходя туда, в этот парк, можно было почувствовать, насколько красива природа нашего Кузбасса. И насколько она хрупка, что надо о ней заботиться, о человеке и прежде всего надо заботиться о ребенке», – сказал Цивилев.

Он добавил, что идеей было создать «место силы».

«За рубежом такие объекты строят за три-пять лет. Но нам ни в коем случае нельзя было далеко уходить – слишком свежа трагедия. Поэтому я поставил амбициозную задачу в конце декабря прошлого года сделать это за восемь месяцев. И нам это удалось», – сказал губернатор Кузбасса.

Также вокруг нового парка были благоустроены соседние дома, школа, детские сады.

15 сентября Цивилев планирует лично привести экскурсию по парку для журналистов и блогеров. В ночь на 16 сентября парк откроется для всех желающих.

Напомним, трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В августе 2018 года сгоревшее здание ТРЦ демонтировали.