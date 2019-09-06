Появилось видео первых секунд после жесткой посадки Ми-8 под Саратовом

В Сети опубликовано видео первых мгновений после жесткой посадки вертолета Ми-8 Министерства обороны России в Саратовской области.

Кадры объятого пламенем вертолета опубликовал телеканал «Рен ТВ».

Напомним, в четверг вертолет Ми-8 упал в Саратовской области. В Минобороны уточнили, что воздушное судно опрокинулось при разгоне на взлетно-посадочной полосе.

Экипаж Ми-8 получил легкие травмы, а сам борт загорелся.