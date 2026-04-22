Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».
Автомобиль с людьми упал в Обводный канал в Петербурге
После падения машины в Обводный канал в Петербурге госпитализированы двое мужчин
Утром легковая машина пробила дорожное ограждение и упала в воду в Адмиралтейском районе Петербурга, в результате чего серьезные травмы получили пассажиры.
Авария произошла в среду утром в Адмиралтейском районе на Лермонтовском проспекте у дома №54, передает ТАСС.
«Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал. Автокраном поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга автомобиль извлечен из воды. В результате происшествия пострадали двое мужчин, госпитализированы в лечебное учреждение», – сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.
Всего к ликвидации последствий происшествия привлекались 15 спасателей и три единицы специальной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале спасатели вытащили автомобиль Porsche из ограды Летнего сада в Петербурге.
В Василеостровском районе города в конце прошлого года легковая машина утонула в реке.
Ранее автомобиль Mercedes упал в Обводный канал после ДТП.