Автомобиль с людьми упал в Обводный канал в Петербурге

После падения машины в Обводный канал в Петербурге госпитализированы двое мужчин

Tекст: Мария Иванова

Авария произошла в среду утром в Адмиралтейском районе на Лермонтовском проспекте у дома №54, передает ТАСС.

«Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал. Автокраном поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга автомобиль извлечен из воды. В результате происшествия пострадали двое мужчин, госпитализированы в лечебное учреждение», – сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлекались 15 спасателей и три единицы специальной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале спасатели вытащили автомобиль Porsche из ограды Летнего сада в Петербурге.

В Василеостровском районе города в конце прошлого года легковая машина утонула в реке.

Ранее автомобиль Mercedes упал в Обводный канал после ДТП.