Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».
Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения Ту-22м3
Истребители шести стран НАТО были подняты для сопровождения дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России.
Истребители шести государств НАТО были подняты для сопровождения российских дальних бомбардировщиков Ту-22м3, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
В публикации отмечается, что французские истребители Rafale вылетели с литовской авиабазы и присоединились к самолетам из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии. Все эти страны задействовали свои боевые машины, чтобы наблюдать за российским полетом.
По данным Минобороны России, полет Ту-22м3 проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря и был плановым. В ведомстве уточнили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
Продолжительность этого воздушного патрулирования превысила пять часов.
Министерство обороны России назвало подобные вылеты регулярной практикой для поддержания боевой выучки экипажей.