Нефть марки Brent подешевела на фоне новостей из Ирана

Цены на нефть Brent снизились до 97,43 доллара за баррель

Tекст: Мария Иванова

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 1,07% – до 97,43 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели на 0,76% – до 88,99 доллара за баррель.

Президент США накануне сообщил, что Вашингтон пока повременит с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будет.

«С учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото, и это неудивительно, по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений», – написал президент США в соцсети Truth Social.

Тегеран не просил США о продлении режима прекращения огня, сообщает иранское агентство «Тасним». В публикации отмечается, что в Тегеране не исключают возобновления действий в отношении Ирана, в том числе со стороны Израиля.

Аналитик Хироюки Кикукава из Nissan Securities Investment отметил, что рынок не может определиться с направлением из-за неопределенности в отношении переговоров, тогда как Ормузский пролив остается закрытым. Тем временем Американский институт нефти сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю упали на 4,4 млн баррелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил благодарность американскому лидеру за продление перемирия.

Американская делегация ранее отложила визит в Пакистан для переговоров с иранскими представителями.