В Бурятии задержали организаторов тура после гибели туристов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, его заместитель и гид-инструктор были задержаны в Бурятии по подозрению в причастности к гибели трех туристов, передает РИА «Новости».

Следственный комитет сообщил, что все трое являлись организаторами несчастного похода и непосредственно участвовали в нем, когда произошла трагедия.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и выборе меры пресечения. Следственные органы проводят комплекс мероприятий для установления полной картины произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, три туриста погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Спасатели возобновили эвакуацию тел погибших в экстремальных погодных условиях.