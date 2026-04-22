В Бурятии задержали организаторов тура после гибели туристов
Директор туристической фирмы, заместитель директора и инструктор задержаны в Бурятии в рамках дела о гибели трех туристов, решается вопрос о предъявлении обвинения, сообщили в СК.
Директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, его заместитель и гид-инструктор были задержаны в Бурятии по подозрению в причастности к гибели трех туристов, передает РИА «Новости».
Следственный комитет сообщил, что все трое являлись организаторами несчастного похода и непосредственно участвовали в нем, когда произошла трагедия.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и выборе меры пресечения. Следственные органы проводят комплекс мероприятий для установления полной картины произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, три туриста погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Спасатели возобновили эвакуацию тел погибших в экстремальных погодных условиях.