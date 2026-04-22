Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.
Спасатели возобновили эвакуацию тел туристов в горах Бурятии
Работа по эвакуации тел трех погибших туристов в труднодоступных районах западной части Бурятии была возобновлена утром на фоне тяжелых погодных условий, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Спасатели Бурятии возобновили эвакуацию тел туристов, погибших в горах западной части республики, передает ТАСС.
Работы стартовали утром, к 03:10 по местному времени первый этап завершился: тела двоих погибших доставили в район местности «Озеро», еще одного туриста транспортировали к автомобилю в местности «Стрелка».
Как уточнили в агентстве, продвижение спецтехники позволило сократить пешую транспортировку тел с 20 до 15 км. Это существенно облегчило задачу спасателей, учитывая сложный ландшафт и большую протяженность маршрута.
Эвакуация проходит в экстремальных условиях: в горах сохраняются сильный ветер, метель, ограниченная видимость и нестабильная связь между спасателями. Несмотря на эти трудности, специалисты продолжают работы, стремясь как можно скорее завершить операцию.
Следственный комитет начал расследование гибели трех туристов в горах Восточного Саяна в Бурятии.
По предварительным данным, туристы погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык.
Спасатели обнаружили тела мужчины и двух женщин в горах на западе Бурятии.