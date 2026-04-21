Три туриста погибли при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии
Три человека, по предварительным данным, погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
Три человека погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии, передает РИА «Новости». Сообщение о трагедии поступило в дежурную службу Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В пресс-службе МЧС отметили: «Сегодня от дежурного БРПСС поступило сообщение о том, что на туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык, по предварительным данным, погибли три человека от переохлаждения».
Известно, что туристическая группа была официально зарегистрирована, однако личности погибших пока устанавливаются. На место происшествия уже выехали спасатели республиканской поисково-спасательной службы, чтобы провести дальнейшие проверки и выяснить детали случившегося.
Обстоятельства трагедии и точные причины гибели людей будут определены после завершения работы спасателей и следователей. Мунку-Сардык – одна из самых высоких гор Восточных Саян и популярна среди туристов, однако погодные условия в этом районе могут быть крайне суровыми даже весной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава управления МЧС по Камчатскому краю сообщил о гибели туристов из-за несоблюдения правил безопасности.
