В Магаданской области четыре туриста погибли после схода лавины

Tекст: Алексей Дегтярев

Лавина сошла на перевале Дядя Ваня, расположенном в 30 километрах от поселка Синегорье, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что один турист получил травмы, еще один не пострадал.

Для эвакуации туристов направили группу из восьми спасателей на вертолете Ми-8 МЧС, поскольку по гористой местности оперативно добраться до места происшествия невозможно.

Ранее на казахстанском горнолыжном курорте Шымбулак при сходе лавины погибла российская гражданка.