Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
В Магаданской области четыре туриста погибли после схода лавины
Туристы в составе группы из шести человек в Магаданской области попали под сход снежной массы, погибли, согласно предварительным данным, четыре человека, сообщили в МЧС России.
Лавина сошла на перевале Дядя Ваня, расположенном в 30 километрах от поселка Синегорье, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также отмечается, что один турист получил травмы, еще один не пострадал.
Для эвакуации туристов направили группу из восьми спасателей на вертолете Ми-8 МЧС, поскольку по гористой местности оперативно добраться до места происшествия невозможно.
Ранее на казахстанском горнолыжном курорте Шымбулак при сходе лавины погибла российская гражданка.