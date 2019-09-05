Экипаж опрокинувшегося под Саратовом Ми-8 получил легкие травмы

Экипаж опрокинувшегося на аэродроме под Саратовом вертолета Ми-8 получил легкие травмы, сам борт загорелся, сообщил источник в экстренных службах области.

«Трех военнослужащих осмотрели медики, у них есть легкие травмы», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, вертолет Ми-8 упал в Саратовской области, в Минобороны уточнили, что воздушное судно опрокинулось при разгоне на взлетно-посадочной полосе.