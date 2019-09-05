В Минобороны назвали вероятную причину ЧП с Ми-8 под Саратовом

Министерство обороны подтвердило, что при разгоне по ВПП для взлета в Саратовской области опрокинулся вертолет Ми-8. Возможной причиной названо разрушение стойки шасси.

Согласно докладу с места аварии причиной происшествия могло стать разрушение одной из стоек шасси, передает РИА «Новости».

Экипаж сумел безопасно покинуть машину и не пострадал, пассажиров на борту не было.

Для выяснения обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 упал в Саратовской области.