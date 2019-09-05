Военный вертолет Ми-8 упал в Саратовской области, уточняется информация о пострадавших, сообщили в экстренных службах региона.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что вертолет совершил жесткую посадку в районе поселка Сокол.

Он добавил, что, предположительно, вертолет принадлежит одной из силовых структур.

Другой источник сообщил, что пострадавших при крушении Ми-8, по предварительным данным, нет. На месте ЧП в данный момент работают сотрудники Минобороны.

Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке.