Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с 25 пассажирами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Ми-8 совершил жесткую посадку в районе горы Дзензур. У него повреждена хвостовая часть. Из 25 человек, находившихся на борту, пострадал один», – передает ТАСС слова источника.

Он добавил, что на борту вертолета, который принадлежит авиакомпании «Вертикаль-Т», было три члена экипажа и 22 пассажира, пострадавший получил травму ноги. На место ЧП направлен другой вертолет.

Как сообщил источник в оперативных службах региона, вертолет выполнял рейс по маршруту поселок Козыревск – Долина гейзеров.

Напомним, 15 июля также сообщалось о жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке.