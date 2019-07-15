Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

В экстренных службах Камчатки сообщили, что в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Долине гейзеров в Елизовском районе Камчатского края пострадали 10 человек.

«При доставке работников в Кроноцкий заповедник в районе Долины гейзеров произошла жесткая посадка вертолета Ми-8 авиакомпании «Ельцовка» без последующего возгорания. Пострадали десять человек, медицинская помощь им была оказана на месте дежурным врачом заповедника», – передает РИА «Новости» слова источника.

По его словам, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, На земле люди и строения не пострадали. К ликвидации аварии привлечены 11 спасателей.

Напомним, в апреле 2017 года вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку вблизи вулкана Мутновский на Камчатке, в результате пострадали три человека, в том числе француз и американец.