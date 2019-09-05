Украинская разведка увидела угрозу вторжения со стороны России

Главная угроза для Украины заключается в возможной «широкомасштабной агрессии» со стороны России, которая «наращивает свою группировку войск» на границах, заявил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Одна из основных угроз – это угроза территориальной целостности Украины и возможность возобновления широкомасштабных боевых действий, а то и даже широкомасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Она остается, и Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск», – заявил он в интервью порталу «Укринформ».

По его словам, с 2015 года Россия якобы сформировала три дивизии у границы с Украиной: 3-ю, 144 и 150 мотострелковые дивизии.

«Кроме того, продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая непосредственно будет действовать на нашем направлении. И согласно планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 – начале 2020 года. То есть это те меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении», – заявил он.

В мае глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что не ожидает от России нападения на Украину, хотя обстановка в Донбассе и остается напряженной.