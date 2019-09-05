Канатоходца между башнями «Москва-Сити» сняли на видео

Канатоходец прошел по канату, протянутому между башнями «Око» и «Нева» в международном деловом центре «Москва-Сити» на высоте 300 метров.

На видеозаписи мужчина балансирует на тросе, очевидцы утверждают, что канатоходец был со страховкой. Видео опубликовал в Instagram пользователь alexander.wow.

Ранее появилось видео, на котором канатоходец сорвался с каната между домов в Санкт-Петербурге, однако сумел удержаться.