Канатоходец прошел по тросу между многоэтажками в Петербурге

В Сети появилось видео, как мужчина идет по канату, натянутому между двумя домами на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге.

Канатоходец несколько раз сорвался во время трюка, так как ему мешал сильный ветер, сообщает «Пятый канал».

Но мужчина смог удержаться на страховке и продолжить путь. Свидетели рассказали, что он дошел до конца, потом развернулся и направился обратно.

Предположительно, на видео запечатлен 27-летний промышленный альпинист Александр Грибанов.