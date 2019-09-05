Активисты движения «За жизнь!» предложили способы улучшения демографии

Общероссийское общественное движение «За жизнь!» поделилось опытом борьбы за повышение рождаемости в стране и предложило способы улучшения демографической ситуации.

В Москве состоялась пресс-конференция Общероссийского общественного движения «За жизнь!» с участием координатора движения Сергея Чеснокова и координатора благотворительной программы помощи кризисным беременным и семьям «Спаси жизнь» Екатерины Марковой. Еще одним необычным участником встречи общественников с журналистами был 10-тысячный спасенный в ходе акции ребенок – месячная Елизавета, которая вместе с со своей мамой приехали из Ивановской области.

Поводом для встречи стал открывающийся в эти дни в столице уже девятый по счету Международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь». Начиная с пятницы и до понедельника, он будет проходить в гостинице «Салют», собрав около пятисот человек, по всей стране работающих над решением демографической проблемы.

Чесноков рассказал о почти десятилетнем опыте работы в области поддержки рождаемости и о надежде спасения страны от вымирания. По его словам, если государство сделает ставку на социально ориентированные НКО, общественный мониторинг семейно-демографической политики и рекомендации пронаталистски, то есть в пользу повышения рождаемости настроенных демографов, в ближайшие пять лет можно будет рассчитывать на один миллион новых в прямом смысле слова россиян. Всего резервов повышения рождаемости эксперты движения «За жизнь!» начитали более шестнадцати.

Как отметила в совю очередь Маркова, цена спасения жизни ребенка от угрозы искусственного аборта всего 27 тыс. рублей. За 4,5 года работы в ходе программы удалось добиться рождения более 11 тыс. детей. По всей стране задействованы более 50 организаций-партнеров, всего около сотни населенных пунктов. Работает «горячая линия» по проблемам профилактики абортов, запущен интернет-сервис с геолокацией ближайшей к беременной точки демографического благополучия sos-life.ru.

Пойдут ли эти успешные социальные технологии в рост, готово ли государство заметить и поддержать общественников – вопрос к намеченному на ноябрь этого года заседанию Госсовета по демографии. К нему Общероссийское общественное движение «За жизнь!» разработало и в ближайшее время передаст всем заинтересованным сторонам предложения по стратегии «1 млн плюс», реализуя которую можно к 2024 году обеспечить рост рождаемости более чем на миллион человек, что хотя бы отчасти компенсирует снижение численности россиян. По мнению Чеснокова, «ситуация не приговор. Если маленькой организации удалось спасти десять тысяч детей, то государство может сделать многократно больше».