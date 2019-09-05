Активиста ФБК Ляскина оштрафовали за нарушение правил проведения митинга

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей активиста ФБК Николая Ляскина за нарушение правил проведения массового мероприятия, сообщили в пресс-службе суда.

В суде сообщили, что Ляскин был признан виновным «в правонарушении, предусмотренным ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга»), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей», передает ТАСС.

Напомним, по факту проведения 31 августа в центре Москвы несогласованной публичной акции полиция возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ.

В несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, по данным столичного главка МВД, приняли участие около 750 человек.

Кроме Ляскина был задержан журналиста «Новой газеты» Илья Азар.