Путин поддержал строительство газопровода в Китай через Монголию

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства Монголии построить транзитный газопровод в Китай через территорию республики, заявил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин также пообещал изучить этот проект.

«Также президент России выразил поддержку, а председатель КНР обещал изучить предложение Монголии о строительстве газопровода из России в Китай через монгольскую территорию», – сказал Баттулга, передает ТАСС.

3 сентября президент России Владимир Путин и монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Также сообщалось, что Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества. Кроме того, РЖД планируют модернизацию железных дорог Монголии для развития транзитного потенциала этой страны.