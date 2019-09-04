Украина позвала Россию в СЦКК

Украинская сторона на заседании контактной группы в Минске поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по координации и контролю (СЦКК), заявила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«В рамках заседания ТКГ (трехсторонней контактной группы) украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», – передает слова Олифер РИА «Новости».

Она добавила, что вопрос подняли из-за того, что со стороны ополченцев за последние две недели якобы увеличилось число нарушений режима перемирия.

Напомним, российские офицеры покинули СЦКК из-за провокаций украинской стороны в конце 2017 года.