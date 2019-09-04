Политолог: Навальный устраивает праздник в день вынесения приговора его сторонникам

Навальный не постеснялся выложить в Сети кадры со своей вечеринки, на которой он явно отмечает хорошо выполненную работу, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Праздничное видео появилось в дни вынесения приговоров участникам массовых беспорядков, организованных соратниками оппозиционера.

«Я когда сначала увидел, то подумал, что это какой-то бред или, может, старые видео. А потом стал проверять по их же собственным веткам в Сети. Оказалось, действительно выкладывают эту свежую запись, подводки пишут, объясняя почему устраивать такой праздник – это хорошо и так далее», – пояснил политолог Алексей Мартынов.

«Меня удивляет не то, что это они празднуют, потому что здесь ничего удивительного нет. Но ведь кто-то из «секты Навального» накануне был осужден за серьезные правонарушения, они получили кто административный, кто реальный сроки. Но сам Навальный и его ближайшие помощники, участники вечеринки – они все даже не рассматривают это событие как человеческую драму. Конечно, за преступление надо наказывать. Совершил преступление – получил наказание. Но все равно произошла трагедия в человеческом плане. Молодые люди попали в тюрьму. Но Навальный с этой точки зрения на это дело не смотрит», – недоумевает политолог Алексей Мартынов.

По мнению эксперта, участники вечеринки, очевидно, оценивают недавние уличные акции как успешно проведенную операцию.

«Мало того, что отработали полученные с Запада деньги, они еще, возможно, получат и премию за то, что толпы их сторонников были засняты на видео во время разгона. Вот они создали для западной прессы нужный контент, – типа «новый 37-й год», репрессии и все такое. И вот теперь, судя по видео, они отмечают успешный финал. Задачей проекта ФБК были не выборы в городской парламент, а именно определенные провокации. Надо было добиться, чтобы кого-то репрессировали. И дальше из осужденных рядовых участников можно будет делать образ мучеников», – считает эксперт.

«Навальный – человек циничный. Он сам смотрит на своих зарубежных заказчиков как на дураков, которые почему-то платят ему много денег за какую-то «фигню». Ему вновь удалось сагитировать своих малолетних сектантов на участие в несогласованных акциях. Он по сути торгует своей массовкой», – заявил Мартынов.

«Смотрите: пока его сторонники сидят за решеткой, сам Навальный – на свободе, с загранпаспортом в кармане, с открытыми визами, с полученных гонораром. Сейчас выпьет, закусит и поедет здоровье поправлять за границу куда-нибудь на море, как он уже неоднократно делал. Здесь у меня нет никаких иллюзий по этому поводу», – предположил Мартынов.

«Единственное, что меня удивляет в этой ситуации, что они не стесняются, снимают все это на свои телефоны и выкладывают в социальных сетях, где это можем увидеть и мы с вами, и правоохранители, и те же активисты», – отметил эксперт.

Напомним, в среду в Сети была опубликована видеозапись шумной вечеринки, на которой были замечены блогер Алексей Навальный, его супруга, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и юрист ФБК Любовь Соболь. На видео также присутствовал полуголый мужчина, играла громкая музыка, участники вечеринки разливали алкогольные напитки. На видеозаписи присутствовал участник арт-группы «Война» Петр Верзилов, сам ролик был опубликован в день вынесения приговоров активистам несанкционированных митингов 27 июля, передает РЕН-ТВ.

«Я думал, это фейк. Не вчера снято или вообще монтаж. Но потом посмотрел «сториз» участников событий. Праздновали, видимо, пять лет Синице, три года [Ивану] Подкопаеву, два – [Даниле] Беглецу. Домашний арест [Егора] Жукова. Ну и вообще масштабные победы на выборах в Мосгордуму. В таких случаях меня удивляет не то даже, что люди пляшут на костях. А то, что они все эти пляски снимают и выкладывают в Сеть», – цитирует комментарий журналиста Антона Красовского телеканал.

Вечеринка состоялась в галерее в Москве, где проходит выставка «Олег Навальный. С арестантским уважением и братским теплом», посвященная, по словам организаторов, искусству современной тюремной татуировки.

Напомним, 3 сентября в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Также был осужден блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских.