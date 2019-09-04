Кличко заявил о введении на Украине прямого президентского правления

Градоначальник Киева Виталий Кличко заявил, что его увольнение с поста мэра города является неконституционным.

«Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути - прямое президентское правление. Кличко могут уволить только киевляне», – сказал Кличко, передает «Интерфакс».

Он добавил, что подобными решениями власти пытаются лишить граждан избирательного права, это решение неконституционно.

Напомним, кабинет министров Украины поддержал отставку Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Прежний состав кабмина отказывался согласовывать вопрос об увольнении Кличко с поста руководителя киевской горгосадминистрации.