Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины в нынешнем составе не станет согласовывать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя киевской горгосадминистрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», – написал он в Facebook.

Ранее Кличко заявил, что планирует еще раз побороться за пост главы города. Кличко в настоящее время занимает две должности: пост мэра, а также главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет заменить Кличко своим человеком на должности главы города.

За поддержкой Кличко ездил даже в США, где встретился с адвокатом Дональда Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

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