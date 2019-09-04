Кабмин Украины одобрил увольнение Кличко

Кабинет министров Украины поддержал отставку Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление – все», – написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

Решение кабмина теперь поступит к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который должен подписать приказ.

Прежний состав кабмина отказался согласовывать вопрос об увольнении Кличко с поста руководителя киевской горгосадминистрации.

До этого Кличко заявил, что планирует еще раз побороться за пост главы города. Кличко в настоящее время занимает две должности: пост мэра, а также главы КГГА.