Российских туристов поймали на попытке вывезти чемодан еды из турецкого отеля

Туристы из России попытались вывезти из трехзвездочного отеля в турецком районе Манавгат чемодан еды.

Сотрудники отеля попросили отдыхающих перед отъездом открыть чемоданы, в багаже у туристов были обнаружены продукты из ресторана, фрукты, бутылки с водой.

«Гости нашего отеля могут есть и пить сколько захотят, но зачем же вывозить продукты сумками? Мы этого не понимаем», – сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на администратора отеля.

По его словам, инцидент является недоразумением, он предположил, что многие туристы неправильно понимают систему «всё включено».

Ранее российских туристов отказались заселять в турецкий отель.