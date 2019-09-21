Российских туристов отказались заселять в турецкий отель

В турецком отеле в Аланье не захотели заселять российских туристов, которые заранее забронировали и оплатили номера.

Россияне бронировали номера через компанию «Библио-глобус», передает Life.ru.

«Нас девять человек приехало, мы друг друга не знаем, но с одного самолета. Прилетели днем, пообедали, пришел наш гид и говорит, что мест в отеле нет и нас переселяют в апартаменты. Мы начали говорить, что никуда не поедем. Гид психанул и сказал: «Живите где ходите, хоть на ресепшене, хоть на улице», – рассказали туристы.

Россияне также рассказали, что апартаменты расположены в 600-700 метрах от отеля. При этом все условия, в том числе и бесплатный шведский стол, находятся именно в отеле.

Отмечается, что представители гостиницы не говорят по-русски, а гид не дает никаких объяснений. При этом, как уточняют туристы, гостей из других стран заселяют без проблем.

«Звонили в консульство, сказали: «Сами разбирайтесь». В технической поддержке туристов тоже сказали: «Сами разбирайтесь». В поддержке «Библио-глобуса» сказали, что нашу проблему решают уже второй день, и так нам не перезвонили, – рассказали россияне.

По их словам, более 30 россиян не могут добиться заселения в оплаченные номера.

Ранее российская туристка заявила, что сотрудники пятизвездочного отеля TUI FAMILY LIFE Tropical Resort в Турции запретили ее ребенку находиться в игровой комнате с детьми из европейских стран.