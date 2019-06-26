Турецкий пятизвездочный отель обвинили в дискриминации детей из России

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26 июня, среда  |  Последнее обновление — 16:16  |  vz.ru
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Россию потеснили на рынке оружия

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Об этом заявил Владимир Путин, потребовав сохранить лидирующие позиции на рынке вооружений. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Губернаторов отправили на дорожные работы

Губернаторы «на кончиках пальцев» ощутили специфику дорожных работФото: Максим Григорьев/ТАСС
Как научить регионы строить качественные дороги, страховщиков – снизить стоимость ОСАГО, а водителей – заинтересовать в соблюдении правил дорожного движения? В подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей. Подробности...
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Молились ли Богу советские солдаты Великой Отечественной

Советским солдатам не запрещали молиться – но те предпочитали не афишировать свои религиозные взглядыФото: Семен Альперин/РИА «Новости»
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сделал по меньшей мере спорное заявление. На вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной он сказал, что войну, дескать, выиграли крещеные люди. Погибшие же некрещеные бойцы Красной армии, по его мнению, – это принесенные за безбожие жертвы. Прав ли митрополит – и как на самом деле бойцы Великой Отечественной относились к религии? Подробности...
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Океанское могущество США оплачено страданиями маленького народа

Одна из главных причин, по которой жители Окинавы мечтают о независимости, американские военные базыФото: Issei Kato/Reuters
Дональд Трамп хочет пересмотреть отношения с Токио – и тем самым рискует открыть ящик Пандоры. В современном мире нельзя исключать ничего. Например, того, что Япония расколется на части из-за усталости от американской оккупации, а Китай воспользуется тем, что нелояльные США народы живут по соседству с американскими военными базами. В первую очередь речь идет об Окинаве. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

Алексей Алешковский, сценарист
Россия дала свободу республикам, которые не захотели дать свободу своим народам. Эмоциональный ответ на национальный вопрос обусловлен тем, что свой кусок никто добровольно отдавать не хочет. Подробности...
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В Германии идет тихая гражданская война

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что-то странное происходит в Дойчланд. Все вдруг начали бороться с крайне правыми – вплоть до загадочных смертей. Тогда как реальная угроза стране, да и миру исходит от крайне левых. Стреляют и те и другие. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Эрдоган попал в сложную ситуацию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Партия Реджепа Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле – второй раз подряд за три месяца. И это поражение уже называют началом конца правления турецкого султана. Подробности...
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      Обсуждение: 4 комментария

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            Турецкий пятизвездочный отель обвинили в дискриминации детей из России

               26 июня 2019, 15:58
            Фото: Denizhan Guzel/Reuters
            Текст: Мария Трубина

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            В Сети разгорается скандал из-за сообщения отдыхающей в Турции российской туристки, заявившей, что сотрудники пятизвездочного отеля TUI FAMILY LIFE Tropical Resort запретили ее ребенку находиться в игровой комнате с детьми из европейских стран.

            Скандал начался после того, как пользователь Facebook Ирина Д. сообщила, что ее ребенка не пустили в детский европейский клуб на территории отеля. Персонал гостиницы сообщил россиянке, что ее ребенок может посещать только «русскую детскую комнату», несмотря на то, что он разговаривает по-английски и может понимать аниматоров.

            «Отдыхаем сейчас в отеле TUI. Хотела младшего отвести в детский клуб. Не пустили, сказали идти только в русскую комнату, где только можно рисовать и одна сломанная коляска с мишкой. В европейской и ковер, и игрушки, и анимация, и какие-то игры – целая программа для детей на целый день», – написала Ирина Д.

            По ее словам, такое решение в отеле объяснили «концепцией клуба». «То есть, если мы из Европы, то можно, я из России – нельзя. … Мы говорим: «Вы понимаете, что это дискриминация?». Они пугаются и начинают говорить, что это стоит дополнительных денег», – написала туристка.

            Однако в итоге ребенка россиянки отказались пустить в комнату с детьми из Европы даже за дополнительную плату. «Долго переписываются с каким-то директором, и он отвечает: «Нет, просто нет», – пишет Ирина Д.

            То, что такие случаи действительно имеют место в отеле TUI FAMILY LIFE Tropical Resort, подтвердила и пользователь Facebook Ольга М. «Моя подруга с детьми сейчас отдыхает в вашем отеле. Сегодня ее маленького ребенка объявили не европейцем и не пустили играть в детскую комнату с остальными детьми, несмотря на то, что ребенок говорит по-английски и может понимать аниматора и других детей», – написала она на странице отеля TUI FAMILY LIFE Tropical Resort.

            По словам женщины, «ребенок был отправлен в комнату без игрушек, с единственной сломанной коляской». «Я разочарована таким отношением к русским, поэтому и не посоветую ваш отель никому», – добавила женщина.

            Представители отели отреагировали на пост, заявив, что «не делают никаких различий между национальностями», а вина за такое поведение сотрудников якобы лежит на туроператоре. «У нас есть русскоговорящий детский клуб, там всегда рады деткам. Игрушки в детских клубах не отличаются», – добавили представители отеля.

            Ведущий менеджер туроператора TUI по связям с общественностью Татьяна Коршунова в комментарии газете ВЗГЛЯД подтвердила, что концепция отдыха в отеле TUI FAMILY LIFE Tropical resort 5* подготовлена европейским TUI и ориентирована исключительно на европейских туристов. «Вся программа развлечений в отеле, развлекательные и развивающие мероприятия в детском клубе ориентированы на европейский рынок и ведутся на английском языке. При этом отели работают с туристами и туроператорами из различных стран», – рассказала Коршунова.

            При этом, по ее словам, для комфорта детей, говорящих на русском, в отеле есть отдельный клуб с русскоговорящим аниматором. «Специально для россиян туроператором TUI Россия реализованы концепция «FUN&SUN» для семейного отдыха и отдыха с детьми. Для детей работают детские клубы «Тукан» со специальной развлекательной и обучающими программами. Подготовлены программы развлечений для туристов на русском языке, проходят концерты звезд эстрады, а турецкие повара даже специально готовят русскую еду», – подчеркнула Коршунова.

            Между тем директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заметил, что эмоциональный фон родителей на отдыхе часто способствует преувеличению негатива ситуации. «Многие туристы, находясь на эмоциях, пытаются «наехать» на персонал без выяснения причин. Однако если дискриминация действительно имела место, туристы должны обратиться в министерство иностранных дел», – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД.

            «Если они не будут удовлетворены разъяснениями, то они имеют право жаловаться в структуры государственного контроля. Тогда им следует обратиться с соответствующими запросами в МИД и в посольство России в Турции за разъяснениями официальных властей о том, что действительно происходит?», – пояснил собеседник.

            По словам Осауленко, эпизоды дискриминации в отношении российских туристов действительно встречались в Европе, в частности, в Чехии, однако это были единичные случаи. «Туристы рассказывали, что их не пускали в некоторые рестораны, а иногда пытались получить с них расписки о том, что они не признают присоединение Крыма. Но это единичные случаи, чтобы это был тренд, такого нет», – заметил эксперт.

            Напомним, что скандал с российскими туристами произошел пять лет назад в чешском городе Острава, где имеющий украинские корни владелец отеля Томаш Крчмарж отказал в заселении 49 спортсменам из России из-за ситуации в Крыме. Владелец гостиницы разрешал селиться в отеле россиянам, которые письменно заявят о несогласии с воссоединением полуострова с Россией. При этом Конституционный суд (КС) Чехии не признал позицию Крчмаржа дискриминацией.



             
             
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