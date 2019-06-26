Турецкий пятизвездочный отель обвинили в дискриминации детей из России

В Сети разгорается скандал из-за сообщения отдыхающей в Турции российской туристки, заявившей, что сотрудники пятизвездочного отеля TUI FAMILY LIFE Tropical Resort запретили ее ребенку находиться в игровой комнате с детьми из европейских стран.

Скандал начался после того, как пользователь Facebook Ирина Д. сообщила, что ее ребенка не пустили в детский европейский клуб на территории отеля. Персонал гостиницы сообщил россиянке, что ее ребенок может посещать только «русскую детскую комнату», несмотря на то, что он разговаривает по-английски и может понимать аниматоров.

«Отдыхаем сейчас в отеле TUI. Хотела младшего отвести в детский клуб. Не пустили, сказали идти только в русскую комнату, где только можно рисовать и одна сломанная коляска с мишкой. В европейской и ковер, и игрушки, и анимация, и какие-то игры – целая программа для детей на целый день», – написала Ирина Д.

По ее словам, такое решение в отеле объяснили «концепцией клуба». «То есть, если мы из Европы, то можно, я из России – нельзя. … Мы говорим: «Вы понимаете, что это дискриминация?». Они пугаются и начинают говорить, что это стоит дополнительных денег», – написала туристка.

Однако в итоге ребенка россиянки отказались пустить в комнату с детьми из Европы даже за дополнительную плату. «Долго переписываются с каким-то директором, и он отвечает: «Нет, просто нет», – пишет Ирина Д.

То, что такие случаи действительно имеют место в отеле TUI FAMILY LIFE Tropical Resort, подтвердила и пользователь Facebook Ольга М. «Моя подруга с детьми сейчас отдыхает в вашем отеле. Сегодня ее маленького ребенка объявили не европейцем и не пустили играть в детскую комнату с остальными детьми, несмотря на то, что ребенок говорит по-английски и может понимать аниматора и других детей», – написала она на странице отеля TUI FAMILY LIFE Tropical Resort.

По словам женщины, «ребенок был отправлен в комнату без игрушек, с единственной сломанной коляской». «Я разочарована таким отношением к русским, поэтому и не посоветую ваш отель никому», – добавила женщина.

Представители отели отреагировали на пост, заявив, что «не делают никаких различий между национальностями», а вина за такое поведение сотрудников якобы лежит на туроператоре. «У нас есть русскоговорящий детский клуб, там всегда рады деткам. Игрушки в детских клубах не отличаются», – добавили представители отеля.

Ведущий менеджер туроператора TUI по связям с общественностью Татьяна Коршунова в комментарии газете ВЗГЛЯД подтвердила, что концепция отдыха в отеле TUI FAMILY LIFE Tropical resort 5* подготовлена европейским TUI и ориентирована исключительно на европейских туристов. «Вся программа развлечений в отеле, развлекательные и развивающие мероприятия в детском клубе ориентированы на европейский рынок и ведутся на английском языке. При этом отели работают с туристами и туроператорами из различных стран», – рассказала Коршунова.

При этом, по ее словам, для комфорта детей, говорящих на русском, в отеле есть отдельный клуб с русскоговорящим аниматором. «Специально для россиян туроператором TUI Россия реализованы концепция «FUN&SUN» для семейного отдыха и отдыха с детьми. Для детей работают детские клубы «Тукан» со специальной развлекательной и обучающими программами. Подготовлены программы развлечений для туристов на русском языке, проходят концерты звезд эстрады, а турецкие повара даже специально готовят русскую еду», – подчеркнула Коршунова.

Между тем директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заметил, что эмоциональный фон родителей на отдыхе часто способствует преувеличению негатива ситуации. «Многие туристы, находясь на эмоциях, пытаются «наехать» на персонал без выяснения причин. Однако если дискриминация действительно имела место, туристы должны обратиться в министерство иностранных дел», – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Если они не будут удовлетворены разъяснениями, то они имеют право жаловаться в структуры государственного контроля. Тогда им следует обратиться с соответствующими запросами в МИД и в посольство России в Турции за разъяснениями официальных властей о том, что действительно происходит?», – пояснил собеседник.

По словам Осауленко, эпизоды дискриминации в отношении российских туристов действительно встречались в Европе, в частности, в Чехии, однако это были единичные случаи. «Туристы рассказывали, что их не пускали в некоторые рестораны, а иногда пытались получить с них расписки о том, что они не признают присоединение Крыма. Но это единичные случаи, чтобы это был тренд, такого нет», – заметил эксперт.

Напомним, что скандал с российскими туристами произошел пять лет назад в чешском городе Острава, где имеющий украинские корни владелец отеля Томаш Крчмарж отказал в заселении 49 спортсменам из России из-за ситуации в Крыме. Владелец гостиницы разрешал селиться в отеле россиянам, которые письменно заявят о несогласии с воссоединением полуострова с Россией. При этом Конституционный суд (КС) Чехии не признал позицию Крчмаржа дискриминацией.