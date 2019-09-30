Москалькова оценила решение Мосгорсуда по Устинову

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что удовлетворена решением Мосгорсуда заменить реальный срок актеру Павлу Устинову на условный.

«Хорошо, что Мосгорсуд отменил приговор первой инстанции. С юридической точки зрения он был, как говорится, ни в какие ворота. Нужно изучить, какими доказательствами мотивировал свое решение Мосгорсуд, вынося приговор в апелляционной инстанции, доказано ли участие Устинова в несанкционированной акции», – сказала Москалькова, передает РИА «Новости».

Пресс-служба омбудсмена уточнила, что в рамках ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» омбудсмен имеет право запросить все материалы дела, после вступления в силу решения суда.

Между тем, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что не согласен с решением суда в отношении Устинова. Худрук «Сатирикона» считает, что Устинов «не виновен абсолютно». «Мы будем вместе с защитой прикладывать усилия, чтобы обжаловать этот приговор», – заявил Райкин.

Ранее Генпрокуратура использовала поручительство Райкина за Устинова в обосновании ходатайства о нецелесообразности дальнейшего содержания Устинова под стражей.

В понедельник Московский городской суд поменял наказание актеру Павлу Устинову с трех с половиной лет колонии на один год условного заключения. Суд приобщил к материалам дела Устинова выводы экспертизы, согласно которым актер не хватал сотрудника Росгвардии за руки на акции в Москве 3 августа. К делу также приобщили видеозапись задержания Устинова, которую отказался смотреть суд первой инстанции. Между тем, защита решила добиваться отмены приговора Устинову.

До рассмотрения апелляции Мосгорсуд принял беспрецедентное, по мнению юристов, решение – отпустил осужденного на реальный срок человека на свободу до решения суда второй инстанции. Актер вышел из СИЗО 20 сентября.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что общество и власть победили несправедливость в деле Устинова.