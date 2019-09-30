Нелли Уварова постриглась налысо в поддержу Заворотнюк

Известная по сериалу «Не родись красивой» актриса Нелли Уварова остригла волосы в знак поддержки Анастасии Заворотнюк, сообщают СМИ.

Уварова высказала недовольство тем, что знакомые Заворотнюк активно дают интервью и распространяют слухи, касающиеся болезни актрисы, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, по данным СМИ, у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга.

Как сообщалось, актрисе стало лучше, ее перевели из реанимации в обычную палату.