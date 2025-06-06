Рогов заявил о попытках Зеленского сыграть роль невинной жертвы перед Западом

Tекст: Вера Басилая

Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского не пытаться изображать невинную жертву в связи с ответным ударом России по территории Украины, передает РИА «Новости».

Он отметил, что подобная позиция Зеленского – это проявление типичного политического украинства: сначала совершать провокационные действия, а затем удивляться ответным мерам и пытаться представить себя жертвой в духе: «А нас за що?»

По словам Рогова, Россия длительное время воздерживалась от ударов по энергетической инфраструктуре на Украине и соблюдала другие самоограничения в одностороннем порядке. Он подчеркнул, что Зеленский воспринял такие действия как проявление слабости и попытался использовать их для расширения своих возможностей.

Рогов также заявил, что теперь, когда Россия наносит удары в ответ на атаки по мирным городам, транспортной инфраструктуре и аэродромам стратегической авиации, Зеленский пытается втянуть западные страны в конфликт.

Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале пожаловался на массированный российский удар, заявив, что удары наносились почти по всей территории Украины и призвал Запад давить на Россию. Он потребовал от западных союзников «надавить на Россию», назвав «соучастниками» тех, кто этого не сделает.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление Владимира Зеленского о массированном ударе российских войск в ответ на атаки Киева.

Минобороны России сообщило, что войска нанесли ночью массированный удар по объектам на Украине, включая конструкторские бюро, предприятия по выпуску и ремонту техники, цеха сборки беспилотников, центры подготовки летного состава и склады ВСУ.

Кроме того, российские военные разрушили переправу украинских сил через реку Оскол у Купянска в Харьковской области.

Минобороны ранее гарантировало проведение массированных ударов возмездия по военным целям на Украине в ответ на теракты Киева, атаки на аэродромы и подрывы мостов.