Для распылившего газ в сторону полицейских активиста затребовали реальный срок

Гособвинение затребовало три года и четыре месяца для участника несогласованной акции в Москве Ивана Подкопаева, распылившего на силовиков баллончик с газом.

«Прошу признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца колонии общего режима», – сказала прокурор в Тверском суде Москвы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что рассмотрение дела проходит в особом порядке, то есть Подкопаев полностью признал вину, что гарантирует ему более мягкое наказание.

«Я чистосердечно признаю свою вину. У меня не было цели навредить сотрудникам органов», – сказал обвиняемый.

Ранее прокурор потребовала для Даниила Беглеца, обвиняемого в нападении на сотрудника спецподразделения полиции 27 июля на несанкционированной акции, три года и два месяца лишения свободы.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек, некоторые из них также признали вину.