Прокурор затребовал реальный срок для обвиняемого в нападении на полицейского Беглеца

Гособвинение потребовало для Даниила Беглеца, обвиняемого в нападении на сотрудника спецподразделения полиции 27 июля на несанкционированной акции, три года и два месяца лишения свободы.

«Прошу суд приговорить подсудимого к 3 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сказала прокурор в Тверском суде Москвы, где проходит рассмотрение дела, передает ТАСС.

«Он извинился за свой поступок и готов компенсировать вред потерпевшему прямо в зале суда. Прошу суд приобщить его письменное заявление на этот счет», – сказал адвокат Беглеца.

Согласно материалам суда, потерпевшим является сотрудник 2-го оперативного полка московской полиции Никитин. Он не смог присутствовать в суде из-за служебных обязанностей, суд решил рассматривать дело без него.

Подсудимый пояснил, что является индивидуальным предпринимателям, проживает в Мытищах с временно не работающей гражданской женой и двумя малолетними детьми. Он является уроженцем Молдавии, два года назад получил российское гражданство.

Прокурор отметила, что Беглец в первый раз привлекается к уголовной ответственности и имеет на иждивении двух детей, характеризуется положительно по месту работы.

«Был направлен платеж в ГУ МВД Москвы для компенсации морального вреда. Это смягчающее обстоятельство. Но прошу учесть, что это преступление против порядка управления, а значит, возможен только реальный срок», – подчеркнула гособвинитель.

Беглец выразил пожелание, чтобы рассмотрение дела шло в особом порядке, что предполагает полное признание вины и раскаяние.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.