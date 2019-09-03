В Раде заявили о катастрофической ситуации с запасами угля на Украине

Депутат Верховной рады, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что ситуация с накоплением угля на складах Украины – «это просто катастрофа».

По его словам, если власти Украины не примут меры, то предприятиям может грозить остановка из-за ограничения электроснабжения, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54 процента меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года. В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа», – сказал глава Независимого профсоюза горняков Украины.

Ранее представитель Владимира Зеленского предсказал Украине сложную зиму. Напомним, Украина начала покупать дорогой уголь после сокращения поставок из России.

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