Украина начала покупать дорогой уголь после сокращения поставок из России

Расходы Украины на импорт угля за пять месяцев 2019 года увеличились на 1,3%, при этом на 6% сократилась доля поставок этого вида топлива из России в пользу американского угля, сообщила государственная фискальная служба страны.

«Украина в январе – мае 2019 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,3% – до 1,27 млрд долларов», – передает УНИАН сообщение ведомства.

Всего за пять месяцев закуплено 9,1 млн тонн угля.

Крупнейшими поставщиками остаются Россия, США и Казахстан. Из России за пять месяцев поставлено угля на 812,3 млн долларов (64,2%), из США – на 379,5 млн долларов (30%).

При этом в 2018 году доля российского топлива составила 70,2%.

На прошлой неделе руководитель украинской платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что Киев полностью зависит от связей с Россией и не способен улучшить свою энергетическую безопасность. По его словам, Украина закупает и российский уголь, и российский газ.