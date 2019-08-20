Представитель Зеленского предсказал Украине сложную зиму

Украину ждет сложный зимний период из-за споров с Газпромом и низких запасов угля, заявил представитель президента страны в украинском правительстве Андрей Герус.

Он посетовал на «достаточно низкое накопление угля на складах», передают «Украинские новости».

Кроме того, Герус сообщил об «острой дискуссии» с компаниями теплового генерирования, которым заявили о недопустимости шантажа запасами угля ради высоких тарифов.

Власти Украины обеспокоены и тем, как споры с российской стороной по транзиту отразятся на украинском рынке газа.