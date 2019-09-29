Захарова призвала США опубликовать разговоры Обамы

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала опубликовать стенограммы телефонных переговоров бывшего президента США Барака Обамы с мировыми лидерами, как это было сделано с разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам, – заявила она в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

По словам Захаровой, у мирового сообщества до сих пор остались неразрешенные вопросы, касающиеся целого ряда связанных с деятельностью администрации Обамы «международных конфликтов, которые привели к гуманитарным катастрофам, в частности, на Ближнем Востоке и севере Африки».

Она также отметила принципиальную разницу между Трампом и Обамой во взглядах на мировую политику. Захарова указала на то, что Трамп в своих выступлениях говорит о том, что каждое государство имеет право на свое собственное развитие, на свои собственные особенности, на сохранение культурной идентичности. Позиция действующего президента США заключается в том, что каждое государство может иметь свои интересы и может их отстаивать, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Когда такое было при Обаме? Обама не давал миру такого шанса, и в этом разница подходов», – подчеркнула она.

Захарова также отмечала, что публикация стенограммы переговоров лидеров показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента обвиненного в шантаже Украины Дональда Трампа. Чтобы опровергнуть претензии в адрес американского лидера, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.

В Кремле в этой связи выражали надежду, что отношения России и США не дойдут до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров, которые обычно носят секретный характер.

Между тем демократы в Конгрессе США заявили о намерении добиваться публикации разговоров Трампа и Путина.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Дональда Трампа с поста президента США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД