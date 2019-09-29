Девочка в Казахстане погибла из-за взрыва смартфона

В Бастобе (Алматинская область, Казахстан) 14-летняя девочка погибла из-за взрыва смартфона, сообщают региональные власти.

Смартфон лежал рядом с подушкой девочки и заряжался. По предварительной информации, она слушала на нем музыку и уснула. Под утро взорвался аккумулятор. Ребенок умер от полученных травм, передает «360» со ссылкой на Tengrinews.kz.