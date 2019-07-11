В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Эксперты Роскачества рассказали о способах, которые снижают риски взрыва аккумулятора смартфона.

Роскачество призвало пользователей ознакомиться с правилами эксплуатации аккумуляторов смартфонов и ноутбуков, поскольку в последнее время участились случаи взрыва техники, сообщает «Российская газета».

Все подобные девайсы работают на литий-ионных аккумуляторах. Взрывы аккумуляторов вызывают заводской брак, перегрев либо банальное старение устройства.

В случае резкого перепада температур аккумуляторы начинают вырабатывать газ и могут сдетонировать.

Во-первых, специалисты советуют пользоваться только фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными данной фирмой блоками.

Кроме того, нельзя допускать перегрева батареи. Для этого смартфоны не стоит оставлять под прямыми лучами солнца, а также класть под подушку. В процессе зарядки лучше не запускать энергоемкие игры.

Также не стоит заниматься спортом со смартфоном в руке, поскольку аккумулятор может взорваться при падении.

Если же аккумулятор уже вздулся, его нельзя использовать, потому что там уже происходят химические реакции. Это может повлечь за собой взрыв батареи.

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