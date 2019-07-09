Роскачество обнаружило следы антибиотиков в бургерах известных сетей общепита

Роскачество выявило в бургерах McDonald’s, KFC, Ketch Up, BB&Burgers и «Мясоroob» следы от антибиотиков, следует из результатов исследования организации.

Эксперты Роскачества проверили качество ингредиентов бургеров из 11 сетевых ресторанов Москвы, Ростова-на-Дону и Новосибирска, говорится на сайте организации.

В исследование вошли McDonalds, KFC, Burger King, Farsh, «Мираторг», BB&Burgers, Ketch Up, «МясоRоов», Burger Club, Black Star Burger и Jerry Wings.

«Как показало исследование, следы антибиотиков в бургерах действительно присутствовали, однако их количество было весьма незначительным – ни один из производителей, у которых сети ресторанов закупают мясное сырье, не превысил установленные техрегламентом нормы по данному параметру», – отмечается в сообщении.

Антибиотики были обнаружены в «Биг Маке» (McDonalds), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB&Burgers), «Шефбургере» (KFC) и в «Классическом King» («МясоRоов»).

Также по результатам проверок самая большая котлета оказалась у шефбургера из KFC. Она составила примерно 52,2% от общего объема. А самую маленькую котлету обнаружили в бигмаке из McDonalds. Ее доля составила около 31,6%.

Также не возникло вопросов к булочкам. Ни в одной из них не было найдено так называемых комплексных улучшителей – броматов или семикарбазида, содержание которых в России не нормируется.

Тем не менее практически во всех бургерах специалисты выявили избыточную массовую долю соли.

Наибольшая калорийность среди исследованных бургеров составила 748 ккал («Блэкстарбургер»), наименьшая – 425 ккал («Шефбургер» от KFC).