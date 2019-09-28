Соловьев с восторгом отреагировал на заявление Лаврова

Телеведущий Владимир Соловьев с восторгом прокомментировал заявление главы МИД Сергея Лаврова, который напомнил о приличиях из-за возможного обнародования стенограмм переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Соловьев написал в Telegram: «Сергей Викторович красавчик: читать чужие письма неприлично. Лучший!».

Ранее Лавров заявил: «Когда меня мама воспитывала, она сказала, что читать чужие письма – это неприлично».

Глава МИД добавил, что «есть традиции, есть приличия, в том числе дипломатические, которые предполагают определенный уровень конфиденциальности, согласованность в этих вопросах».

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора президента Украины Владимира Зеленского с Трампом. Напомним, эта беседа стала причиной инициирования процедуры импичмента американского лидера в Конгрессе.

После Зеленский признался, что не ожидал обнародования его разговора с главой Белого дома.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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