«Лучшим доказательством» невиновности Трампа оказался Зеленский

Президент США Дональд Трамп заявил, что «лучшим доказательством» его невиновности являются слова самого украинского лидера Владимира Зеленского, который признал, что глава Белого дома не оказывал на него давления во время июльского разговора.

«Президент Украины сказал, что я не давил на него, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего доказательства и быть не может!» – написал Трамп в своем Twitter.

«[Джозеф] Байден, напротив, заставил своего сына взять миллионы долларов, сильно вооружив украинского президента. Они также награбили миллионы в Китае. Это плохо!» – добавил президент США.

Накануне в разведке США обвинили Трампа в попытке использовать Украину для вмешательства в американские президентские выборы. После этого Байден обвинил Трампа в попытке «похитить выборы» президента США.

Напомним, ранее американского лидера заподозрили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. На основании этих утверждений в Конгрессе США поспешили начать процедуру импичмента Трампа. Вопреки этому, Минюст США не нашел нарушений в действиях Трампа.

Трамп, в свою очередь, обвинил демократов в попытках давления на Зеленского.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.