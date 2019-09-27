Антонов дал совет преемнику Хантсмана относительно сомнительных встреч в России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов дал «простой» совет преемнику главы американского диппредставительства в Москве Джона Хантсмана относительно сомнительных встреч в России.

«Ответ очень простой. Не надо торопиться с визитами к неизвестно кому, надо соблюдать четкую, выдержанную, ясную дипломатическую практику, протокол», – заявил Антонов в интервью ТАСС в ответ на просьбу дать совет американскому коллеге.

«На первом этапе я бы посоветовал больше слушать, пытаться понять российскую аргументацию, внешнюю политику, – отметил посол России в Вашингтоне. – Убедиться в том, что все, что мы делаем, не направлено против США, и нащупать те или иные моменты, оттолкнувшись от которых можно было бы улучшать российско-американские отношения».

«Буду очень заинтересован в установлении с ним нормальных, прагматичных, доверительных отношений, чтобы можно было вместе, вдвоем решать те задачи, которые ставят перед нами наши президенты», – заявил Антонов на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, в середине августа глава американской администрации Дональд Трамп сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о скорой отставке Хантсмана. Сам Хантсман, подводя итоги своей деятельности, сравнил работу в Москве с «дипломатической окопной войной», однако заявил о стабилизации отношений между Россией и США. Главным претендентом на должность американского посла в России является Джон Салливан.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД