Хантсман заявил о стабилизации отношений между Россией и США

Посол США в России Джон Хантсман выразил мнение, что он не смог добиться решения всех проблем в отношениях двух стран, однако Москва и Вашингтон как минимум стабилизировали отношения.

«Сегодня для нас особенный и знаменательный день и концерт, потому что это последний концерт перед нашим отлетом из России. Несмотря на разногласия между нашими народами, американцы и россияне говорят на общем языке, который называется музыка», – сказал он на открытии в Спасо-хаусе концерта американского музыканта Тима Истона и трио Романа Мирошниченко, передает ТАСС.

Он добавил, что восхищается российским народом.

«Мне было очень приятно работать здесь, в том числе и с российскими органами власти, хотя не всегда удавалось достичь решения всех проблем, но, по крайней мере, мы смогли стабилизировать наши отношения», – заявил он.

Ранее Хантсман заявил, что будет скучать по России, при этом отметив, что за последние два года американское посольство стало участником «дипломатической окопной войны».

Напомним, президент США Дональд Трамп уже сообщил президенту России Владимиру Путину о скорой отставке Хантсмана. Предполагается, что он покинет свой пост 3 октября.

Главным претендентом на должность американского посла в России является Джон Салливан.