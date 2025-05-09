Суд в Швейцарии утвердил мировое соглашение между Nord Stream 2 AG и кредиторами

Tекст: Ольга Иванова

Решение суда кантона Цуг о подтверждении мирового соглашения между Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами опубликовано на сайте судебного органа, передает РИА «Новости». В сообщении говорится, что 9 мая 2025 года утверждено соглашение об урегулировании выплат дивидендов, заключенное 30 апреля между оператором «Северного потока 2» и его кредиторами.

Суд одобрил все положения соглашения, включая приложения один и два. Подробности об условиях распределения выплат между сторонами в официальном документе не раскрываются.

До этого оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG сообщил, что продажа трубопровода может стать решением для выплаты долгов мелким кредиторам, а реструктуризация компании будет необходима для крупных инвесторов.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG получил разрешение от Дании на проведение работ по консервации поврежденного участка в Балтийском море, которые планируется начать во втором или третьем квартале 2025 года.

Напомним, окончательный мораторий на банкротство компании Nord Stream 2 AG продлен до 9 мая 2025 года по решению суда кантона Цуг в Швейцарии при условии выплаты долгов мелким кредиторам в течение 60 дней.