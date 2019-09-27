СМИ заявили о попытке Белого дома скрыть детали разговора Трампа и Зеленского

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что юристы направили ключевые документы по разговору президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в систему с ограниченным доступом, сообщают СМИ.

Неназванный чиновник заявил, что перевод документов в систему с ограниченным доступом был совершен под руководством адвокатов Совета национальной безопасности (NSC), которые требовали работать с документом «надлежащим образом», сообщает CNN.

Телеканал считает, что это доказывает сведения информатора о том, что стенограмма разговора Трампа с украинским президентом была недоступна для широкого распространения из-за использования системы для «особо чувствительных документов».

Напомним, ранее Трампа заподозрили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. На основании этого в Конгрессе США решили начать процедуру импичмента Трампа.

Чтобы опровергнуть обвинения, Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским.

В пятницу спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о причастности России к ситуации вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского, за что была высмеяна официальным представителем российского МИД Марией Захаровой.