Захарова объяснила Нэнси Пелоси, куда «приложила руку» Россия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что Россия якобы причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Захарова процитировала в своем Facebook Пелоси, которая сказала, что «Россия приложила к этому руку».

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», – написала официальный представитель МИД России.

Ранее Нэнси Пелоси заявила о причастности России к скандалу вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Напомним, Трампа заподозрили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в преддверии новых президентских выборов в Соединенных Штатов. Пелоси на основании этого запустила процедуру импичмента Трампа.