В США заявили о причастности России к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о причастности России к ситуации вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Думаю, что Россия приложила к этому руку», – сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC, комментируя скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского в июле, передает «Интерфакс».

Однако, каким именно образом Россия может быть причастна к этому, она не уточнила.

Напомним, ранее Дональда Трампа заподозрили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. На основании этих утверждений в Конгрессе США решили начать процедуру импичмента Трампа. Вопреки этому, Минюст США не нашел нарушений в действиях Трампа.

Трамп, в свою очередь, обвинил демократов в попытках давления на Зеленского.

Между тем, Байден заподозрил Трампа в попытке «похитить выборы».

Газета ВЗГЛЯД писала о «русской теме» в ситуации последствий публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

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